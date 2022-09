Fofana veut passer à autre chose: "Laissez-moi tranquille"

Le milieu de terrain de Lens était proche d'un départ mais il est finalement resté à Lens.

Très convoité pendant le mercato, Seko Fofana (27 ans, 4 matchs et 2 buts en L1 cette saison) a finalement prolongé son contrat au Racing Club de Lens. Un véritable soulagement pour le milieu de terrain qui a mal vécu cette période estivale.

"Si j'ai pensé à partir ? Bien sûr, a confirmé le Lensois à Téléfoot. Il y a eu beaucoup de sollicitations, des nuits courtes. Je suis content que ce mercato soit terminé parce que c'était un peu un enfer. On t'annonce un peu partout, on parle à ta place... Tout ça m'a traversé l'esprit. Il y a une harmonie avec les joueurs, une sorte de cohésion, une sensation qu'il est impossible de partir."

"Aujourd'hui je suis content, tout le monde est content. Laissez-moi tranquille et laissez-moi travailler pour faire encore mieux", a réclamé l’international ivoirien, désormais Sang et Or jusqu'en 2025.