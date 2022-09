Certains supporters de la Juventus se "distinguent" : cris de singes, insultes...

Après la victoire du Paris Saint-Germain face à la Juventus (2-1) mardi soir en Ligue des Champions, quatre individus ont été identifiés par vidéo puis interpellés pour "provocation publique à la haine raciale dans le cadre d’une enceinte sportive", a annoncé la Préfecture de police de Paris, tandis qu’une enquête a été ouverte.

Les forces de l’ordre ne précisent pas de quel club se revendiquent les individus en question, mais il y a fort à parier qu’il s'agit de supporters turinois. Et pour cause : sur les réseaux sociaux, mardi soir, de nombreux témoignages et vidéos ont fait état de comportements racistes dans le parcage bianconero, avec saluts fascistes et cris de singe.