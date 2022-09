Chelsea tiendrait déjà le remplaçant de Thomas Tuchel !

Après le licenciement surprise (?) de Thomas Tuchel, Chelsea avait ciblé trois successeurs potentiels : Zinedine Zidane, Mauricio Pochettino et Graham Potter.

Alors que Pochettino était pressenti comme favori pour ce poste, la donne aurait totalement changé ces dernières heures. Auteur d'un début de saison remarqué à la tête de Brighton et du Diable Rouge Leandro Trossard, Graham Potter (47 ans) semble se diriger vers Stamford Bridge.

Brighton aurait en effet autorisé son coach à négocier avec les Blues. Ces discussions auraient débouché sur un accord, selon le célèbre journaliste Fabrizio Romano. Si Chelsea doit encore finaliser l'accord avec Brighton, la venue de Potter - dont il ne manque plus que la signature - ne ferait plus aucun doute.

Graham Potter will be appointed as new Chelsea manager, as expected. Agreement in place, contracts now being prepared as proposal has been accepted. Here we go. 🚨🔵 #CFC



Chelsea will complete the agreement with Brighton in the next hours. pic.twitter.com/cY7V5vdZy8