Comme prévu, Eden Hazard est titulaire avec le Real Madrid !

Carlo Ancelotti a tenu sa promesse envers Eden Hazard.

Excellente nouvelle : après sa très belle montée au Celtic Glasgow, Eden Hazard est bel et bien titulaire ce dimanche (14h) pour la réception de Majorque. La légère blessure de Karim Benzema devrait permettre au Diable Rouge d'emmagasiner du temps de jeu dans les semaines à venir. Après avoir été doublement décisif (but et assist) contre le Celtic en Ligue des Champions, Eden va donc tenter de convaincre Carlo Ancelotti qu'il est mieux qu'un joker de luxe !