Pascal Struijk, Diable Rouge potentiel, a fait son choix entre Belgique et Pays-Bas

Pascal Struijk était cité la saison passée parmi les surprises potentielles de la liste de Roberto Martinez. Le défenseur de Leeds United est Néerlandais, mais d'origine belge et donc sélectionnable. Il a fait son choix.

Pascal Struijk (23 ans) ne sera jamais Diable Rouge. À quelques jours de l'annonce de la liste de Roberto Martinez, dans laquelle on aurait été fort surpris de le retrouver, le défenseur central de Leeds United a confirmé qu'il privilégierait toujours les Pays-Bas. "Si je suis appelé, je choisirai les Oranje", affirme-t-il sur ESPN. Pour la première fois, Struijk, qui n'a été international qu'en U17, fait partie de la présélection.

"Cela signifie beaucoup pour moi. C'est la première fois que je suis présélectionné. Le media manager me l'a confié après l'entraînement. Mon téléphone a explosé, et je me sentais comme un gosse", sourit Struijk. De père néerlandais et de mère indonésienne, Pascal Struijk est né à Deurne, en Belgique. Il aurait donc pu choisir les Diables et la fédération l'avait contacté, mais ses papiers mettaient longtemps à être en ordre. Titulaire cette saison avec Leeds, il devrait quoi qu'il en soit devenir Oranje, tôt ou tard.