Philippe Clement loue la "solidarité" de ses joueurs

Monaco s'est imposé 2-1 face à Lyon. Même si tout n'était pas parfait, le coach monégasque Philippe Clement a relevé du positif de la prestation de ses hommes.

"Il y a de nouveaux joueurs, avec qui il faut créer des connexions. Et j'en vois de plus en plus, même aux entraînements", a répondu selon L'Equipe un Philippe Clement questionné sur la prestation de ses attaquants. "Mais il n'y en a pas beaucoup, à cause de notre calendrier. Les automatismes se créent normalement, quand on joue plus ensemble. Ce n'est pas encore parfait, mais je pense que tous les gens qui ont regardé ce match ont pris du plaisir car les deux équipes voulaient gagner."

L'ancien coach de Bruges et Genk a également identifié des points à améliorer, tout en louant la mentalié affichée."On peut encore faire mieux dans les actions avec le ballon et dans la finition. La discipline était là, et les vingt dernières minutes ont été plus difficiles car j'ai été obligé de remplacer plusieurs joueurs et ça n'a pas aidé. Mais la solidarité était là. Lyon a fini avec presque sept attaquants", a-t-il analysé.