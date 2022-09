Le retour en forme de Neymar? "Il a eu une prise de conscience"

Le Brésilien est intenable depuis le début de la saison.

Globalement décevant depuis son arrivée au Paris Saint-Germain, Neymar (30 ans, 7 matchs et 8 buts en L1 cette saison) traverse un début de saison exceptionnel. Même si la forme retrouvée par l’attaquant coïncide avec son arrivée, l’entraîneur Christophe Galtier refuse de surévaluer son importance dans les grosses performances de l’Auriverde.

"Ce serait réducteur de penser que ce n'est qu'avec moi et mon staff. Il y a eu une prise de conscience de 'Ney' par rapport à la saison dernière où il a été moins performant, moins présent, a expliqué le technicien français en conférence de presse. Il a des objectifs élevés au cœur d'une saison particulière. Il est arrivé à l'heure, fit, très fit. Il a bien travaillé avant. Rapidement, on a voulu le mettre dans les meilleures conditions pour qu'il soit dans les meilleures dispositions possibles. C'est un artiste et quand il est bien, il renvoie ça. C'est un joueur qui travaille énormément pour l'équipe offensivement mais aussi dans l'envie de récupérer le ballon."

Il est vrai que l’ancien Barcelonais se montre également très motivé par l’échéance que représente la Coupe du monde 2022. En espérant que sa belle forme se prolonge quelle que soit l’issue de la compétition…