🎥 Ligue des champions : Manchester City renverse Dortmund, Chelsea tenu en échec, la Juventus tombe à domicile

Plusieurs surprises durant cette deuxième journée de la Ligue des champions ce mercredi soir.

Rangers-Naples 0-3

Naples a pris la première place du Groupe A. Les Napolitains ouvraient le score sur un penalty transformé par Politano. Les visiteurs inscrivaient deux buts en fin de match grâce à Raspadori et Ndombélé pour finalement s'imposer 0-3.

Chelsea-Salzbourg 1-1

Real Madrid-RB Leipzig 2-0

Alors que Gulacsi s'illustrait devant Valverde n'était pas loin de mettre le club de la capitale devant sur une contre-attaque (72e), l'Uruguayen libérait finalement Bernabeu d'un bel enchaînement suivi d'une frappe dans le petit filet gauche du portier adverse. Asensio bouclait finalement le deuxième succès de la Casa Blanca. Courtois était évidemment titulaire alors qu'Hazard est resté sur le banc durant toute la rencontre.

FC Copenhague-FC Séville 0-0

Manchester City-Borussia Dortmund 2-1

Manchester City est finalement sorti victorieux du choc de la soirée avec un but décisif de l’inévitable Håland (84e)... encore lui ! À noter que Meunier et De Bruyne étaient titulaires.

Après une énorme occasion de Reus, c'est finalement Bellingham qui ouvrait la marque sur coup de coin. Piqués au vif, les Skyblues renversaient la rencontre en deux minutes sur une magnifique frappe de Stones suite à une passe décisive de KDB et un but zlatanesque de Haaland.

Juventus-Benfica 1-2

La Juventus Turin a concédé sa deuxième défaite contre le Benfica Lisbonne, mercredi (2-1). Les Bianconeri n'ont toujours pas pris le moindre point en Ligue des champions cette saison.

Les Turinois débloquaient d'abord la marque via la tête de Milik. Joao Mario égalisait juste avant la pause et Neres donnait finalement l'avantage aux visiteurs sur un second ballon.

Maccabi Haïfa-Paris Saint-Germain 1-3

Après une succession d’erreurs côté parisien, Maccabi Haïfa ouvrait le score via Tjaronn Chery, en avance sur Vitinha, qui reprenait de volée le centre de Dolev Haziza (24e), 1-0. Le Paris Saint-Germain ne tardait pas à réagir et égalisait grâce à Lionel Messi (37e), 1-1.

Au retour des vestiaires, les Parisiens n’offraient pas un meilleur visage. Il fallait attendre l'heure de jeu minute pour assister au réveil de Paris sous l’impulsion de Messi, qui butait à deux reprises en deux minutes sur Cohen. Mbappé donnait ensuite l’avantage aux champions de France (69e), 1-2. Empruntés physiquement, les joueurs du Maccabi Haïfa n’avaient plus de jus en fin de rencontre et craquaient une troisième fois sur un but de Neymar (88e), 1-3.