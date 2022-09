Lyon s'inquiète: John Textor n'a pas encore signé le moindre chèque

Cette situation commence à devenir assez bizarre.

Le 20 juin, l’Olympique Lyonnais est entré en négociations exclusives avec John Textor, appelé à devenir l’actionnaire majoritaire du club. Problème, l’homme d’affaires américain n’a toujours pas versé le moindre euro ni le moindre dollar pour racheter les parts de Pathé et IDG (39% du capital) et une majorité de celles d’Holnest (27,56% du capital), la holding familiale de Jean-Michel Aulas.

Et selon les informations de L’Équipe, qui précise que Textor "chercherait encore à boucler son financement", cet attentisme commence à inquiéter "jusque dans certaines instances du football français" et "autour du club", en attente de "nouvelles officielles" depuis la dernière AG du 29 juillet. Et pour cause : la date butoir pour conclure le rachat a été fixée au 30 septembre, soit dans un peu plus de deux semaines ! Mais le président Aulas, lui, reste serein en raison des contacts "quasi-quotidiens" entretenus avec l’Américain, ajoutent nos confrères.

Pour définitivement rassurer son monde, Textor se rendra dimanche au Groupama Stadium afin d’assister au choc de la 8e journée de Ligue 1 entre Lyon et le Paris Saint-Germain.