Les révélations de Nicky Hayen : voici comment le Club de Bruges s'est métamorphosé depuis le départ de Ronny Deila

Depuis que Nicky Hayen repris les rênes, le Club Bruges tourne à plein régime. Les Brugeois ont remporté leurs sept derniers matchs. Hayen explique ce qui a changé depuis le départ de son prédécesseur, Ronny Deila.

Après le 0-4 de mercredi dernier, le Club de Bruges a remporté une belle victoire 0-3 sur le terrain de Genk, revenant ainsi à hauteur d'Anderlecht.

Nicky Hayen a réussi à redémarrer le moteur brugeois qui peinait sous Ronny Deila. Ilexplique ce qui a changé depuis le départ de Deila. "Il est évident qu'il y a beaucoup de qualité dans le groupe. Parfois, il faut toucher la corde sensible des joueurs et leur redonner confiance. Nous avons fait cela dès le premier jour et nous avons également eu de nombreuses discussions."

"En outre, vous devez oser laisser les joueurs commettre des erreurs à l'entraînement, mais être ferme à ce sujet. C'est ainsi que nous sommes entrés match après match et que nous avons trouvé notre rythme et saisi nos opportunités", déclare Nicky Hayen.

Maintenant que les excellents résultats s'enchaînent rapidement, l'entraîneur voit que son équipe est dans une dynamique positive. Il s'agit de maintenir cette dynamique pendant encore quelques semaines et cela pourrait être une fin de saison en apothéose pour le Club de Bruges.

"On remarque que le groupe est affamé et désireux de ne rien laisser filer. Il y a une très bonne dynamique dans le groupe et vous voyez que même les remplaçants apportent vraiment leur contribution. L'équipe est vraiment très forte. Le staff travaille bien et communique très clairement avec les joueurs."