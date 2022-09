Fulham retourne Nottingham Forest, Aston Villa se réveille

C'est le début, ce vendredi, de la huitième journée de Premier League.

Tout semblait bien embarqué pour Nottingham Forest. Les locaux menaient sur un but de l'ancien joueur de Mouscron et de La Gantoise Awoniyi. Mais en 6 minutes, Fulham a tout retourné en marquant trois buts signés Adarabioyo, Palhinha et Reed. Le 2-3, signé O'Brien ne sert qu'à fixer le score final.

Dans l'autre rencontre, Aston Villa a battu Southampton sur le score de 1-0, un but de Jacob Ramsey. Leander Dendoncker a remplacé le buteur à la 65ᵉ minute.