Vadis Odjidja se sent mieux : "Je n'avais pas encore réussi à marquer un but cette saison"

La Gantoise a facilement battu les Shamrock Rovers (3-0) lors de la deuxième journée de Conference League. Vadis Odjidja a planté un doublé contre les Irlandais.

Un peu après l'heure de jeu, Vadis Odjidja a scellé le sort des Shamrock Rovers. "Grâce à Malick Fofana", a lâché le capitaine gantois à propos de son coéquipier de 17 ans. "Il aurait peut-être pu tenter sa chance lui-même, mais il a choisi de jouer pour moi. Intelligemment vu de sa part. Cette balle est en effet bien entrée. C'est aussi comme ça que j'ai marqué deux buts. Je n'avais pas encore réussi à marquer un but cette saison, donc c'est bien."

Il y a longtemps qu'Odjidja n'a pas marqué deux fois en un seul match. "Aucune idée, mec", sourit le Gantois âgéé de 33 ans, qui a marqué deux buts il y a plus de neuf ans lors d'un match à l'extérieur avec le Club de Bruges en visite à Lokeren. "Je ne garde pas vraiment de trace de cela. Contrairement à nos attaquants, je ne vis pas des buts et puis on n'est pas du tout concerné par ça."

Pourtant, Odjidja n'a que trop bien compris que lui et ses coéquipiers avaient remporté une victoire importante. "Avec quatre sur six, nous avons bien commencé et lors de la prochaine journée, un autre match à domicile nous attend. Ensuite, nous recevons les Djurgardens suédois à la Ghelamco Arena. Si nous parvenons à conserver les trois points à domicile, nous pourrons alors parler d'un bon départ."

Malgré la victoire 3-0 sans accroc, le capitaine des Buffalos a également eu un œil sur certains aspects moins importants. "Après avoir fait 2-0, nous avons réussi à moins contrôler le jeu", a déclaré Odjidja en toute sobriété. "Nous avons également laissé passer quelques occasions dans cette phase. Heureusement, après la mi-temps - comme nous l'espérions - nous avons rapidement pu marquer un troisième but et nous n'avons donc pas eu à faire le plein. Après tout, une autre tâche difficile nous attend dimanche. Je me sens de mieux en mieux, mais nous suivons cela de très près et nous verrons si je recommence."