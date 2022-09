🎥 "Van Ketelaere ?" : les joueurs des Pays-Bas se trompent sur les noms des Diables Rouges

Ce dimanche soir (20h45), les Diables rencontrent les Pays-Bas pour le dernier match de leur groupe en Ligue des nations. L'enjeu étant une place dans le Final Four de la compétition, de grandes attentes pèsent sur les joueurs des deux équipes.

Histoire de se détendre un peu, la chaîne Twitter de l'équipe nationale néerlandaise a posté une vidéo où l'on voit Dries Mertens et Kevin De Bruyne côté Belgique, Virgil van Dijk et Matthijs de Ligt côté Pays-Bas, s'amuser à un petit jeu sur les joueurs célèbres de leur futur adversaire.

Souriants, les joueurs s'amusent et semblent avoir quelques difficultés. Matthijs de Ligt lâche même un "Van Ketelaere", en se trompant dans le nom du joueur de l'AC Milan. "Nous n'approuvons pas cela", répond en riant Dries Mertens. "C'est la version néerlandaise", blague van Dijk.

De quoi faire baisser la pression avant le match de ce soir...

đŸ€Ł Do you know everything about our neighbours? đŸ‡łđŸ‡±đŸ‡§đŸ‡Ș



Get ready for #NEDBEL! ➄ https://t.co/R9CDdFAhxH.#NationsLeague pic.twitter.com/q6jzpUFUma