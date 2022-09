Axel Witsel reste positif avant la Coupe du Monde : "On a dominé ce match"

Les Diables Rouges n'ont pas brillé à Amsterdam, mais le mot d'ordre était clair : rester positif. Axel Witsel, l'un des meilleurs hommes sur la pelouse, l'incarnait à merveille.

Selon Axel Witsel, la rencontre de ce dimanche n'a rien d'inquiétant, que du contraire : "La rencontre était plutôt en notre faveur. Tout ce qu'il a manqué, c'est la victoire au bout. C'est dommage car nous avions à coeur de gagner, peu importe qu'il y ait la qualification au bout", commence le milieu de terrain. "Parce qu'à la Coupe du Monde, on rencontrera de grosses nations aussi. Et nous nous en sommes bien sortis, mais le résultat ne suit pas".

L'attentisme néerlandais est pointé du doigt par Witsel. "C'est une équipe qui aime avoir le ballon et créer le jeu, et c'était plutôt l'inverse. Dans la manière, c'est positif. Nous avons eu quelques occasions, sans réussite", regrette-t-il. "Il faudra être plus efficace pour être au top niveau à la Coupe du Monde".

Supérieurs aux Pays-Bas ?

La Belgique, cependant, n'a pas fait le plein de confiance pour son dernier gros test avant le Qatar. "La confiance vient en gagnant, c'est vrai, mais ça ne change rien en vue de la Coupe du Monde. Dans le jeu, nous leur avons été supérieurs", affirme Witsel. "Ils restaient souvent dans leur moitié de terrain, nous méritions mieux".