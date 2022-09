Le Barça confirme les blessures de ses deux internationaux néerlandais

Le retour de la trêve internationale va faire mal au FC Barcelone, qui a déjà perdu Koundé et Araujo sur blessure dernièrement. Le club catalan vient en effet de confirmer les deux blessures de Memphis Depay et Frenkie de Jong, tous deux absents dimanche dernier face aux Diables Rouges (victoire 1-0).

Frenkie de Jong souffre d'une élongation de la cuisse gauche, et pourrait manquer les deux prochaines semaines de compétition selon la presse espagnole. Concernant Depay, le verdict est un peu plus dur : l'attaquant est blessé au biceps fémoral de la cuisse gauche et pourrait même manquer le Clasico contre le Real Madrid le 16 octobre prochain.

❗️ MEDICAL NEWS @DeJongFrenkie21 has an elongation of the semitendinosus muscle in his left thigh. @Memphis has an injury to the biceps femoris muscle in his left thigh.



