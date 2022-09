Un ancien cadre de Chelsea tire sa révérence à 35 ans

Sans club depuis plus d'un an, John Obi Mikel range les crampons pour de bon.

John Obi Mikel (35 ans) était sans club depuis novembre 2021 et une pige au Koweit SC. Il a finalement décidé de raccrocher et de mettre un point final à une carrière riche, qui l'aura vu porter 372 fois les couleurs de Chelsea de 2006 à 2017, remportant deux titres de champion d'Angleterre et une Ligue des Champions en 2012. Optant pour une pige lucrative en Chine de 2017 à 2019, il avait ensuite effectué de brefs retours en Angleterre, à Middlesbrough et Stoke City, avant de jouer deux petits matchs au Koweit en 2021.

Obi Mikel était également un pilier de la sélection nigériane avec 89 rencontres (6 buts), manquant cependant la Coupe du Monde 2010 à cause d'une blessure, puis remportant la CAN en 2013. Il disputera la Coupe du Monde 2014, et remportera ensuite la médaille de bronze avec le Nigéria aux JO de 2016.