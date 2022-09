Ronny Deila donne des nouvelles de l'infirmerie liégeoise

Ce vendredi soir en ouverture de la dixième journée de Jupiler Pro League, le Standard de Liège recevra le RFC Seraing. Le matricule 16 aura à coeur d'enchaîner une cinquième victoire de suite face au voisin sérésien.

Ronny Deila a donné des nouvelles de l'infirmerie rouche ce mercredi avant le derby liégeois. "Kostas Laifis a encore besoin d'une semaine pour être prêt et il reprendra donc l'entraînement lundi prochain. Une bonne nouvelle puisqu'il devrait être prêt pour la onzième journée de championnat. Nathan Ngoy va mieux, mais n'est pas encore prêt pour ce week-end. Renaud Emond est out pour plusieurs semaines suite à un souci au niveau du genou. Il s'est sacrifié pour l'équipe pendant un moment et il a besoin de temps pour être encore à 100%. Alexandro Calut est aussi indisponible", a confié Ronny Deila qui pourra par contre compter sur ses internationaux ainsi que Marlon Fossey et David Alzate. "Plus aucun souci administratif les concernant, ils sont dispos."

Le Standard de Liège jouera vendredi soir (20h45) contre Seraing. "C'est étrange de jouer si tôt après une trêve internationale. Ce n'est pas idéal, mais c'est ainsi et j'essaie de voir le positif. Si nos joueurs sont repris en sélection, cela veut dire qu'ils ont bien presté en club."