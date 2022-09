San Siro, l'un des stades les plus emblématiques du monde, va être détruit : "La rénovation n'est pas une option"

L'AC Milan et l'Inter vont bientôt évoluer dans un nouveau stade, signifiant la destruction de l'emblématique San Siro. D'autant que selon le président milanais Paolo Scaroni, la rénovation n'est pas une option.

Ce mardi, les deux clubs milanais ont tenu une conférence de presse pour dévoiler le projet complet du nouveau stade, qui s'appellera La Cattedrale (La Cathédrale). "Il y a plusieurs raisons pour lesquelles une rénovation n'est pas possible, mais je vais me contenter de vous en donner une : comment peut-on accueillir 50.000 personnes tous les six jours alors que le stade connaîtra des travaux colossaux ? C'est impossible et dangereux" a déclaré le président de l'AC Milan, Paolo Scaroni.

L'emplacement de la nouvelle cathédrale du football à Milan est encore à définir. Le site de San Siro est une option, tout comme à Sesto San Giovanni, l'une des communes les plus industrialisées du pays. Le nouveau stade devrait être prêt pour la saison 2027-2028 et aura une capacité comprise entre 60.000 et 65.000 personnes.