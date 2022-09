Guillermo Ochoa (ex-Standard) va intégrer un cercle très fermé

Memo Ochoa participera à la Coupe du Monde 2022 avec le Mexique, sauf imprévu. L'ancien gardien du Standard intégrera là un cercle très fermé.

À 37 ans, Guillermo Ochoa est toujours bon pied bon oeil et titulaire au Mexique, sous les couleurs de l'América. Lors de la dernière trêve internationale, il était entre les perches de la sélection mexicaine et portait même le brassard de capitaine face au Pérou. Sauf blessure, Ochoa sera donc bien avec El Tri au Qatar.

Et s'il dispute la Coupe du Monde 2022, Ochoa, tout comme Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, participera là à sa cinquième Coupe du Monde. L'ancien du Standard a en effet déjà participé aux Mondiaux 2006, 2010, 2014 et 2018 (il était sur le banc en 2006 et 2010). Seuls 4 joueurs ont déjà disputé 5 Coupes du Monde : Lothar Matthaüs, Gianluigi Buffon et deux joueurs mexicains, Antonio Carbajal (de 1950 à 1966) et Rafael Marquez (de 2002 à 2018).