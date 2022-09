Le coach de Largie Ramazani l'analyse : "Un point à améliorer"

Largie Ramazani se révèle au grand public cette saison, avec Almeria comme avec les Diablotins lors de la trêve internationale. Son coach, Rubi, a analysé son jeu.

Dans les pages du quotidien AS, Rubi, l'entraîneur de l'UD Almeria, a préfacé la rencontre en déplacement à l'Athletic Bilbao. Il est notamment revenu sur le rôle de Largie Ramazani (21 ans), très important cette saison et déjà buteur à deux reprises. Ramazani n'est pour autant pas un "pur" 9, même s'il évolue souvent dans ce rôle avec Almeria.

"Nous l'avons observé avec sa sélection et il a joué deux fois 45 minutes en alternant entre le flanc gauche et le front de l'attaque", annalyse Rubi. "Avec nous, il l'a déjà fait l'année passée quand il nous manquait un joueur et c'est une option supplémentaire. Mais il faut qu'il s'améliore clairement sur un point, et nous l'avons clairement analysé", prévient ensuite le coach d'Almeria. "Il doit regarder vers l'avant, pas seulement sur les flancs. Sentir quand lancer ses passes en avant. Nous voulons qu'il trouve ce feeling à l'entraînement". Largie est prévenu !