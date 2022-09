Haaland veut faire le tour des ligues européennes

Le Norvégien fait fureur avec Manchester City, mais il songerait déjà à un futur loin de la Grande-Bretagne.

Jeudi, le père de l'avant-centre Erling Håland (22 ans, 10 matchs et 14 buts toutes compétitions cette saison), Alf-Inge Håland, a justifié le choix de son fils de rejoindre Manchester City lors du dernier mercato d'été. Et dans le même temps, l'ex-défenseur a également évoqué le futur de sa progéniture.

"Je pense qu'Erling veut tester ses capacités dans chaque championnat. Ensuite, il peut rester dans chaque championnat durant trois à quatre ans maximum. Il pourrait faire deux ans et demi en Allemagne (déjà à Dortmund, ndlr), deux ans et demi en Angleterre, et ensuite en Espagne, en Italie, en France, non ?", a lancé Alf-Inge, avec un sourire, pour le média Viaplay.

Sous contrat jusqu'en juin 2027 avec les Citizens, le Norvégien risque de faire l'objet de nombreuses rumeurs après cette déclaration...