Un président de fédération de la CONCACAF reconnu coupable de corruption

Reynaldo Vasquez, ancien président de la fédération du Salvador, a été reconnu coupable d'implication dans un scandale de corruption à grande échelle. Les faits remontent à 2015, lorsque Sepp Blatter a été réélu président de la FIFA.

Peu avant les élections présidentielles de la FIFA en 2015, de nombreux dirigeants d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud ont été soupçonnés de corruption et arrêtés. Sepp Blatter a ensuite été réélu, mais sous une forte pression, il a démissionné quelques jours plus tard.

Depuis lors, la justice américaine enquête sur un scandale de corruption à grande échelle à la FIFA. Entre-temps, 27 personnes ont déjà avoué et plusieurs condamnations ont été prononcées.

Reynaldo Vasquez, ancien président de l'Association de football d'El Salvador, entre autres, a avoué l'année dernière. Jeudi, il a été condamné à 16 mois de prison. Il doit également rembourser un montant de 356 000 euros. Il avait reçu cette somme pour obtenir les droits médias des éliminatoires de la Coupe du monde.

Vasquez avait déjà été condamné. En 2019, il a été banni à vie par la FIFA et condamné à une amende de 490 000 €. Dans son propre pays, il a été condamné en mars 2017 à 8 ans de prison pour avoir détourné 407 000 euros de cotisations sociales.