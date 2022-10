Luis Suarez revient sur son départ du Barça et en profite pour tacler Ronald Koeman

L'attaquant uruguayen est revenu sur ses années au FC Barcelone et son départ.

Luis Suarez (35 ans), désormais au club uruguayen du Nacional, a accordé une longue interview à Marca. Il s'est notamment exprimé sur son départ du FC Barcelone, lui qui avait été poussé vers la sortie par le nouvel entraîneur de l'époque, Ronald Koeman.

"Le temps passe", commence-t-il. "Par éducation et par respect, je salue Ronald Koeman mais si je le croisais, j’espère que Ronald aura la grandeur, qu’il avait en tant que joueur au club, de me dire la vérité sur les raisons de mon départ, et que je ne suis pas parti pour des raisons footballistiques ou techniques."

Après cette fin regrettable en Catalogne, Suarez signera à l'Atletico Madrid. Chez les Colchoneros, il réalisera une première saison monstrueuse à 21 buts et contribuera grandement au titre en Liga.