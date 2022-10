Eupen s'impose au Stayen et se donne de l'air dans le bas du classement

Les Canaris ont cependant eu beaucoup d'occasions, mais la défense des Pandas a tenu le coup.

Les Canaris font plutôt une bonne saison, alors qu'en face Eupen lutte déjà pour son maintien. Vu que tout le monde dans le bas du classement, à part Zulte Waregem, a pris des points, les Pandas se devaient de faire de même.

Et les hommes de Storck ont eu la vie dure au Stayen tant les Canaris ont eu des occasions durant tout ce match, mais le courage des Germanophones et l'excellente prestation de Boris Lambert et du gardien Moser ont aidé le club à rentrer dans les Cantons de l'est avec trois points.

Car oui, un petit but de Ndri à la 76' a donné les trois points aux Pandas qui en ont désormais 9 au classement et sortent de la zone rouge. STVV rate de son côté l'occasion de rentrer dans le top 8.