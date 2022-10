Arno Verschueren doublement décisif face à Bakkali

Le Belge a sorti une grosse prestation sous le maillot du Sparta Rotterdam.

Ce dimanche, en Eredivisie néerlandaise, le RKC Waalwijk accueillait le Sparta Rotterdam. Les locaux ont beau avoir mené par deux fois (10e et 60e), le milieu de terrain belge Arno Verschueren (25 ans) a répondu. L'ancien joueur de Westerlo et de Lommel a marqué ses deux premiers buts de la saison, aux 35e et 75e.

A noter que Thierry Lutonda, Dario Van den Buijs et Shawn Adewoye étaient titulaires avec Waalwijk, et de l'ex-Anderlechtois, Zakaria Bakkali, n'est monté que pour une petit quart d'heure.