Le Bayern Munich roule sur le Viktoria Plzen, sans surprise

Pas de miracle pour le "petit poucet" de la poule de la mort : le Viktoria Plzen s'est incliné au Bayern Munich sur un lourd score.

Le Bayern Munich continue son sans-faute : trois matchs, trois victoires et aucun but encaissé pour les Bavarois dans ce groupe de la mort où figurent également l'Inter Milan et le FC Barcelone. Pour la réception du Viktoria Plzen, le faux-pas était interdit et le Bayern avait fait la différence dès le premier quart d'heure. Leroy Sané, puis Serge Gnabry marquaient dès les 7e et 13e minutes de jeu. Sadio Mané tuait le match à la 23e et on se dit que les Tchèques sont peut-être partis pour une très longue soirée.

Alors que le Bayern voyait le but de Musiala à la 36e être annulé, la goleada reprendra en seconde période : Sané encore (50e), puis Eric Choupo-Moting avant même l'heure de jeu (59e, 5-0) donneront au score son allure finale. Neuf sur neuf pour le Bayern Munich, qui prend le large en tête avant le choc Inter-Barça.