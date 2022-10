Plusieurs grandes villes de France dont Paris ne diffuseront pas la Coupe du Monde 2022

En Belgique, plusieurs communes ont déjà fait savoir qu'elles n'organiseraient pas d'écrans géants ou de chapiteaux pour regarder la Coupe du Monde 2022. La France, pays du champion du monde 2018, fait de même.

Boycott et posture éthique, ou tout simplement économie logique en plein hiver en période de crise de l'énergie ? Toujours est-il que la liste des grandes villes de France à avoir annoncé ne pas diffuser de rencontres du Mondial sur écran géant s'allonge. Strasbourg, Lille, Bordeaux et Reims avaient déjà annoncé ce lundi leur prise de position. Marseille, puis Paris ont suivi.

La Ville de Marseille a ainsi envoyé un communiqué à France Info : "Marseille, fortement attachée aux valeurs de partage et de solidarité du sport et engagée pour construire une ville plus verte, ne peut contribuer à la promotion de cette Coupe du monde de football au Qatar", y lit-on. "Cette compétition s'est progressivement transformée en catastrophe humaine et environnementale, incompatible avec les valeurs que nous voulons voir portées au travers du sport et notamment du football".

Paris a pris la même décision, liée "aux conditions d'organisation" de cette Coupe du Monde 2022 sur les plans humain et environnemental, ainsi qu'au fait que la compétition a lieu en novembre-décembre, ce qui rend tout écran géant compliqué à organiser.