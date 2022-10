Sidney Govou se paie l'Olympique Lyonnais

Après la défaite à Lens (1-0) dimanche, le quatrième revers consécutif en Ligue 1, l'Olympique Lyonnais n'a pas été épargné par l'ancien Gone.

Sidney Govou a sévèrement critiqué les joueurs et la direction de l’Olympique Lyonnais."Ça fait trois ou quatre ans que je dis que les joueurs sont surcotés", a lâché le consultant contacté par L’Equipe. "Je ne vois pas beaucoup de joueurs de l'OL qui seraient titulaires à Paris, bien sûr, à Marseille, à Monaco ou même à Rennes... Ce n'est pas le top 4 ou 5. Le deuxième constat, c'est que le club mélange le marketing, la communication et le foot mais dans le désordre. Il ne faut pas oublier que ça reste un club de foot", a souligné l'ancien Gone.

"Rien que sur la sémantique, on nomme représentant du football Vincent Ponsot, quelqu'un qui ne connaît pas le foot. C'est un homme très compétent dans son domaine mais sa seule sortie médiatique a été catastrophique. Il dit publiquement que le coach (Peter Bosz, ndlr) va rendre des comptes à la trêve", a conclu Govou.