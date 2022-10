Un nouveau rôle pour Charles De Ketelaere : "Je dois encore m'adapter"

L'ancien joueur du Club de Bruges attend encore son premier but avec ses nouvelles couleurs.

Malgré deux réalisations annulées pour des positions de hors-jeu, Charles De Ketelaere n'a pas encore inscrit son premier but avec l'AC Milan. Après la rencontre de ce week-end face à Empoli (victoire 1-3 des Milanais) l'ancien joueur du Club de Bruges s'est exprimé sur la différence de style de jeu entre les deux clubs.

"L'entraîneur me demande d'être agressif quand je n'ai pas le ballon. Je dois jouer verticalement et être proche de l'attaquant. Je dois encore m'adapter au style de jeu du club, mais Pioli aide tous les joueurs à s'améliorer, moi y compris. Je grandis pas à pas, donc j'espère que ce premier but ne va plus tarder."

Sera-ce pour ce soir, sur la pelouse de Chelsea ? Réponse dans quelques heures.