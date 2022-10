Gustaf Nilsson, héros de la soirée pour l'Union : "Un sentiment fantastique pour moi et pour l'équipe"

La fête à Union continue encore et encore. Menés 1-0 contre les Portugais de Braga juste avant la fin, les Bruxellois ont refait surface grâce à deux buts de Gustaf Nilsson.

N'appelez pas ça de la chance, car l'Union n'arrêtait pas de dominer son adversaire. Ils ont continué à croire en un revirement de situation et ont réussi l'exploit. Le remplaçant Gustaf Nilsson, auteur de deux buts, n'a pas caché sa joie.

"C'est une sensation fantastique pour moi personnellement et pour l'équipe, c'était une super soirée. Sur ce premier but, c'était une très bonne passe d'Adingra", a déclaré le héros de la soirée.

"J'avais besoin d'un contrôle et je l'ai tiré dans le coin opposé. Une belle finition. Sur le deuxième but, Adingra a de nouveau été impliqué. Il voulait tirer et le ballon s'est retrouvé devant mes pieds. J'avais juste à le pousser à l'intérieur du but."