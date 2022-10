Verbeke ne pense pas encore au licenciement de Felice Mazzù : "Ce n'est pas la solution maintenant"

Peter Verbeke a vu beaucoup de choses sur les réseaux sociaux concernant son entraîneur mais le directeur sportif d'Anderlecht pense cependant que le vent va tourner sous Mazzù.

La situation commence à se détériorer pour Anderlecht après le 13 sur 30. "Nous sommes maintenant à six points des quatre premiers et l'écart ne devrait de préférence pas s'agrandir. Pourtant, cela n'a aucun sens de dire maintenant : après les trois prochains matchs nous devons faire 9 points sur 9 ou nous voulons être quatrièmes d'ici novembre. Cela ne fait que jouer sur le côté émotionnel. Nous voulons juste battre Malines. Virer l'entraîneur et en prendre un autre : ce n'est pas la solution maintenant. Ce ne serait pas bon au niveau gouvernance. Nous avons continué à soutenir Kompany dans les moments difficiles. A juste titre", confie Peter Verbeke à Het Nieuwsblad.

En attendant, on critique la façon dont Mazzù fait jouer Anderlecht au football. "Bien sûr, il ne peut pas simplement transférer le jeu de l'Union à Anderlecht. Il s'est également adapté aux joueurs qu'il a. Au début de la saison, l'équipe jouait au football encore plus directement avec de longues balles. Maintenant, il opte plus pour le football en combinaison. Il doit trouver un bon équilibre entre les deux."

Ou modifier son système ? "En tant que directeur sportif, je ne devrais pas interférer dans ce débat. L'entraîneur détermine comment il joue au football. C'est maintenant à l'entraîneur de convertir les données en résultats. L'objectif reste les quatre premières places, la finale de la coupe et la scène européenne. Les joueurs sont toujours derrière Mazzù."