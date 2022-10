🎥 Assist, énorme occasion manquée, égalisation à la 95e: la folle soirée d'Anthony Modeste contre le Bayern

L'attaquant français se souviendra de son premier Klassiker sous les couleurs du Borussia Dortmund.

Arrivé en provenance de Cologne cet été, Anthony Modeste vit un départ contrasté sous les couleurs du Borussia Dortmund. L'attaquant de 34 ans n'avait marqué qu'un seul but lors de ses 11 premiers matchs avec les Jaune et Noir et il a glissé sur le banc pour la réception du Bayern, samedi soir. Mais il a été doublement décisif dans ce premier Kalssiker de la saison.

Monté à 20 minutes du terme alors que le Bayern menait 0-2, il a offert un assist à Youssoufa Moukoko, avant de gaspiller une énorme occasion dans la foulée. Mais la soirée du Français n'était pas encore finie et, parfaitement servi par Nico Schlotterbeck, il a égalisé dans les dernières secondes de la rencontre, permettant au Borussia de mettre fin à une série de huit défaites consécutives contre son rival bavarois.