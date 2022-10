Le premier but de Cyriel Dessers en Serie A

Cyriel Dessers aura dû attendre son neuvième match avec Cremonese pour débloquer son compteur italien.

Alors qu'il avait réussi un excellent début de saison avec Genk, inscrivant trois buts en trois matchs, Cyriel Dessers a connu des moments plus compliqués en Italie où, en huit matchs et plus de 600 minutes sur les pelouses, il n'avait pas encore réussi à marquer.

Cette mauvaise série a pris fin ce dimanche pour l'attaquant belgo-nigérian. Et c'est contre le leader du championnat italien, le Napoli, que Cyriel Dessers a inscrit son premier but pour Cremonese, en début de seconde période. Un but qui n'a toutefois pas suffi à Cremonese (défaite 1-4).