Michel Preud'homme ouvre la porte aux Diables Rouges

Michel Preud'homme semble heureux loin du football. L'ancien entraîneur et vice-président du Standard de Liège a pris sa retraite il y a plus d'un an, et à 63 ans, il n'a pas l'air pressé de revenir.

Michel Preud'homme avait déjà fait un pas de côté en quittant le banc pour devenir vice-président du Standard en 2020. L'été suivant, en 2021, l'ancien entraîneur des Rouches quittait le club et n'a depuis pas repris de fonction ; à 63 ans, il semble bel et bien à la retraite, comme il l'a expliqué pour Humo. "En ce moment, je ne pense même pas à retravailler", explique-t-il dans un entretien avec le magazine, depuis sa maison de vacances à Tenerife. "Mais je ne sais pas si ce sera encore le cas demain". Un poste auquel Preud'homme a été lié toute sa vie est celui de sélectionneur des Diables Rouges. Lorsqu'il entraînait le Club de Bruges, notamment, son nom avait été régulièrement cité. "Il ne faut jamais dire quelque chose sur lequel on pourrait être forcé de revenir par après", pointe MPH. "Les Diables Rouges ? Ils devront me le proposer pour que j'y pense. Pour le moment, ce n'est pas une option, mais s'ils me le veulent, ils me le demanderont, comme Bruges l'avait fait à l'époque". Alors que l'avenir de Roberto Martinez reste flou, voilà une déclaration qui peut faire du bruit.