Joseph Okumu : "Je ne suis pas déçu par mes transferts ratés"

Arrivé il y a deux saisons à La Gantoise, le défenseur kenyan connait une belle ascension.

La Gantoise a décidé, en juillet 2021, de mettre 3,5 millions d'euros sur Joseph Okumu (25 ans), qui évoluait alors en Suède, à Elfsborg. Depuis, il est devenu un joueur important de l'échiquier d'Hein Vanhezebrouck et a vu sa valeur marchande monter en flèche - Gand en aurait demandé 15 millions. "Il y a quatre ans, j'étais encore en train de patauger, maintenant ils offrent des millions pour moi", a-t-il confié dans une interview accordée au Nieuwsblad.

"Je comprends maintenant que Gand avait un objectif plus élevé : jouer le titre. Je trouve cela plus intéressant que de gagner trois fois plus ailleurs mais de rester assis sur le banc."

"J'espère simplement que le club ne deviendra jamais égoïste et qu'un jour il ne considérera pas que son propre intérêt", a continué Okumu, qui était sur les tablettes de grands clubs cet été, notamment Leicester ou Monaco. "Mais toutes les pièces du puzzle ne se sont pas imbriquées ensemble. Pas de problème. J'ai toujours un contrat ici, un salaire. Imaginons que je commence à dire que je suis déçu et que j'ai le niveau de Monaco ou de Leicester, alors que je ne joue actuellement qu'à La Gantoise. C'est comme si vous regardiez les gens de haut et je ne veux jamais ça."