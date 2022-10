Ce célèbre rappeur sera présent sur le maillot du FC Barcelone pour le Clasico !

Spotify laissera sa place le temps du Clasico à Drake. Partenaire du FC Barcelone, la société suédoise n'apparaîtra pas sur la tunique du club catalan au profit du rappeur canadien lors du match de Liga face au Real Madrid ce dimanche (16h15). L'homme de 35 ans sera célébré pour être devenu le premier artiste à dépasser la barre des 50 milliards d'écoutes en cumulé sur la plateforme du géant musical.

Un hibou, représentant la marque de vêtements OVO dirigée par Drake, sera ainsi affiché sur le maillot du Barça. "Cela n'a pas l'air d'être réel, mais ça l'est", a commenté sur ses réseaux sociaux le principal intéressé. Par le passé, le rappeur s'est déjà affiché avec les couleurs du club.

Une tenue spéciale sera également portée par les joueurs lors de l'échauffement avec le nom de Drake et le chiffre 50, symbolisant ce cap historique sur Spotify. L'accord entre l'entreprise et le club de Joan Laporta a débuté le 1er juillet dernier. Selon les chiffres rapportés par la presse locale, 57,5 millions d’euros sont versés par saison par Spotify.

🦉 @Drake 💙❤

First artist to hit 50 billion @Spotify streams. First artist to share the @FCBarcelona shirt. pic.twitter.com/cBiHjge5FG