Retour aux affaires imminent pour Romelu Lukaku

A six semaines de la Coupe du Monde, l'attaquant de l'Inter Milan est enfin guéri.

Touché à la hanche gauche depuis fin août, Romelu Lukaku a manqué les dix dernières rencontres de l'Inter Milan, et n'a pas encore disputé la moindre minute en Ligue des Champions cette saison. Retardé dans son retour aux affaires, l'attaquant de l'Inter Milan est enfin guéri, selon les informations de Het Laatste Nieuws.

Un ouf de soulagement pour Roberto Martinez et le staff médical des Diables Rouges, qui commençaient à se poser des questions sur la forme physique de l'attaquant de 29 ans au Qatar. Si Lukaku n'est pas repris ce week-end prochain face à la Salernitana, son retour s'effectuera la semaine suivante, contre la Fiorentina.

En effet, les derniers scans de la hanche de Big' Rom étaient tous positifs. L'ancien joueur de Manchester United et du Sporting d'Anderlecht passera encore des examens physiques ce vendredi pour évaluer sa condition, et définir une date plus précise de retour. Le clan intériste ne souhaite prendre aucun risque et ne pas précipiter les choses.