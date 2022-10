🎥 La Juve remporte le derby et se donne un peu d'air

Une courte, mais précieuse victoire pour la Juventus dans le derby de Turin (0-1).

Une semaine après une défaite contre le Milan AC et quatre jours après une grosse désillusion en Ligue des Champions sur la pelouse du Maccabi Haïfa, la Juventus n'avait pas le droit à l'erreur, samedi soir, contre les voisins du Torino.

Les Bianconeri ont accompli leur mission en s'imposant par le plus petit écart, grâce à un but de Dusan Vlahovic, buteur pour la sixième fois cette saison en Serie A. Un but capital pour la Vieille Dame qui remonte à la septième place du classement de Serie A, le Torino pointe au onzième rang.