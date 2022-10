Tottenham conforte sa place sur le podium de Premier League

Les Spurs reviennent à hauteur de City et se rapprochent à un point d'Arsenal, mais le leader et son dauphin auront un droit de réponse ce dimanche.

Nouvelle victoire en Premier League pour Tottenham, qui a largement dominé Everton samedi soir, mais qui a dû attendre une bonne heure de jeu avant de trouver l'ouverture. Et ce manque d'efficacité aurait pu coûter cher à Tottenham puisqu'Amadou Onana s'est ménagé la plus belle opportunité de la rencontre.

Mais le Diable Rouge n'a pas su mettre le ballon au fond et les Spurs ont finalement fait la différence en seconde période. Grâce à Harry Kane d'abord, qui, sur penalty, a planté son neuvième but de la saison en Premier League. Et grâce à Pierre-Emile Höjbjerg qui a entériné la victoire londonienne à dix minutes du terme (2-0).

Septième succès de la saison pour Tottenham, qui revient à hauteur de Manchester City et à un point du leader, Arsenal. Mais les Sky Blues et les Gunners doivent encore jouer ce dimanche. Contre Liverpool, pour Kevin De Bruyne et ses équipiers, et à Leeds pour les hommes de Mikel Arteta.