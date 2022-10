Abakar Sylla convoqué devant le Comité Disciplinaire : L'Ivoirien pourrait être absent un certain temps

Le défenseur central a vu rouge ce dimanche contre le Sporting d'Anderlecht en commettant un tacle les deux pieds en avant sur Mario Stroeykens.

Le défenseur du Club de Bruges Abakar Sylla (19 ans) est convoqué devant le Comité Disciplinaire. Il va devoir plaider sa cause, mais une chose est sûre : l'Ivoirien sera absent pendant un certain temps. D'autant plus qu'il avait encore une journée de suspension avec report en cours datant de la saison dernière. Par conséquent, le parquet fédéral n'a pas pu conclure un accord à l'amiable lundi, car dans ce cas, un joueur passe immédiatement devant la commission de discipline. Elle a fait une proposition : trois journées de suspension, plus une avec report. "Il s'agit clairement d'un tacle irréfléchi qui a compromis l'intégrité physique de son adversaire", peut-on lire.

Il reste à voir quel sera le résultat final, mais les matchs de championnat qu'il manquera sont déjà prévus : STVV (à domicile), Union (à l'extérieur), KV Ostende (à domicile) et La Gantoise (à l'extérieur). Sylla est devenu un titulaire au début de la saison, suite au départ de Nsoki. Il a déjà joué 11 matchs. Son absence est l'occasion pour le Diable Rouge Dedryck Boyata (31 ans) de saisir sa chance.