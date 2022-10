Iker Casillas félicite Courtois, mais..."pourquoi n'est-il pas sur le podium ?"

Thibaut Courtois a remporté le Trophée Yachin, mais n'a pas pu figurer plus haut que la 7e place au classement final du Ballon d'Or. Iker Casillas ne comprend pas.

Iker Casillas a félicité Thibaut Courtois pour son Trophée Yachin, qui désigne le meilleur gardien de but du monde, remporté ce lundi à Paris lors du gala du Ballon d'Or. "Je suis heureux pour Thibaut Courtois ! Il est de loin le meilleur gardien du monde. Ce dont je ne suis pas heureux, c'est de son absence sur le podium du Ballon d'Or", regrette cependant "San Iker" via Twitter. "Je continue à ne pas comprendre sur quels critères se basent les votants".

Courtois, en effet, n'a pas pu mieux faire qu'une 7e place au classement final. Le Diable Rouge a souligné ce fait, estimant que cela prouvait clairement qu'aucun gardien de but ne pourrait remporter un jour le trophée. "Je ne dis pas que je devais le gagner, mais si je ne suis que septième en ayant tout gagné et été décisif par mes arrêts, alors aucun gardien de but ne peut espérer le gagner", pointait-il après coup.

Ancienne légende du Real Madrid, Iker Casillas lui-même n'a jamais réussi à figurer sur un podium du Ballon d'Or durant sa carrière. Son meilleur classement reste une quatrième place, obtenue en 2008 après la victoire de l'Espagne à l'Euro.