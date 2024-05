Hein Vanhaezebrouck connaît-il déjà son successeur ? La question ne l'amuse pas !

On sait que Hein Vanhaezebrouck va quitter La Gantoise au terme de la saison, et on sait que Wouter Vrancken quitte Genk. Un plus un font-ils deux ? Peut-être, mais le coach des Buffalos ne veut pas en parler.

Ce jeudi soir, le Racing Genk a officialisé le départ de Wouter Vrancken, qui ne terminera même pas la saison dans le Limbourg. Ce départ précipité est très probablement lié à des négociations, en coulisses, avec un autre club... qui pourrait bien être La Gantoise. Hein Vanhaezebrouck va en effet lui aussi quitter son poste, et la presse flamande annonce de manière quasi-unanime que Vrancken sera son successeur. Mais celui qui est toujours bien l'entraîneur des Buffalos ne veut pas en entendre parler. "C'est très ennuyeux qu'on commence à me poser des questions à ce sujet. Mon passage à Gand n'est même pas encore terminé, il reste encore des matchs, dont au moins un très important", déclare Vanhaezebrouck dans des propos relayés par le Nieuwsblad. La Gantoise pourrait en effet affronter... le Racing Genk en barrages pour l'Europe. "Vous créez un climat regrettable et qui peut avoir de l'influence. Ce n'était pas nécessaire à ce stade de la compétition", regrette Hein Vanhaezebrouck. Quant à son avenir personnel, pas question d'en parler non plus : "J'ai déjà un projet en tête, j'ai peut-être déjà pris une décision. Mais il est trop tôt pour en parler", conclut le coach de La Gantoise. Le nom de Vanhaezebrouck avait notamment été cité au Club de Bruges.