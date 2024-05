L'anecdote amusante de Bilal El Khannouss avec Eden Hazard après Belgique - Maroc : "J'étais en train de devenir fou"

Le Maroc a battu les Diables Rouges lors de la Coupe du Monde au Qatar. Bilal El Khannouss n'a finalement pas joué la rencontre, mais il a vécu une histoire remarquable.

Le moment était très particulier, pour Bilal El Khannouss, lorsque la Belgique a affronté le Maroc à la Coupe du Monde 2022.

Jouer contre le pays où il a grandi, où il évolue et pour lequel il a joué en équipe nationale espoir a été très spécial pour le joueur du Racing Genk, qui n'a cependant pas eu la chance de fouler la pelouse face aux Diables. El Khannouss n'a joué que 56 minutes pendant le tournoi, lors de la petite finale.

Après ce succès face à la Belgique, les Marocains ont évidemment célébré, avec leurs supporters. Dans les colonnes du Nieuwsblad, Bilal El Khannouss a révélé une anecdote très particulière sur ce moment.

Quand la vareuse de Bilal El Khannouss se retrouve... avec Eden Hazard

"Lorsque nous marchions vers les supporters pour célébrer, nous avions laissé nos maillots sur le banc. Quand je suis revenu, il n'y en avait plus. Je suis devenu fou. Il s'est ensuite avéré que notre délégué les avait emmenés à l'intérieur, mais je n'avais aucune idée d'où ils pouvaient se trouver."

La vérité n'a éclaté que plus tard, dans la soirée. "En rentrant à l'hôtel, j'ai vu une photo d'Eden Hazard avec mon maillot. Je me suis demandé comment c'était possible. En fait, un membre du staff avait demandé à Eden sa vareuse, et avait donné la mienne en guise de monnaie d'échange" s'amusait El Khannouss, qui se souviendra longtemps de ce moment.