Kompany soutenu par... le Roi d'Angleterre, le coach de Tottenham "sera heureux de le décevoir"

Burnley et Vincent Kompany peuvent se retrouver relégués en Championship ce week-end, en cas de défaite contre Tottenham. Cela décevrait grandement... le Roi Charles III, supporter de Burnley.

Le saviez-vous ? Charles III, Roi d'Angleterre, est un grand amateur de football... et serait même supporter de Burnley. Ange Postecoglou, l'entraîneur de Tottenham, ne le savait pas non plus.

L'Australien a été invité en compagnie de la Commission australienne à une "garden party" à Buckingham Palace, et a donc appris qu'il allait affronter ce week-end le club de coeur du Roi.

L'entraîneur de Tottenham n'a cependant pas rencontré le Roi à cette occasion. "C'est probablement pour ça qu'ils l'ont tenu éloigné de moi (rires). Je serais ravi de le décevoir ce samedi", plaisante Ange Postecoglou dans des propos relayés par le Daily Mail. Une victoire des Spurs reléguerait Burnley et Vincent Kompany.

"Si j'avais parlé au Roi, je lui aurais probablement parlé des frises du Parthénon (qui figurent au British Museum, nda) et je me serais fait jeter dehors", ajoute, taquin, le coach d'origine grecque. "Mais ce genre de moments est agréable à vivre pour moi et ma femme. On y rencontre des gens si inspirants, qui travaillent pour des associations de charité et sont tellement plus importants que moi-même !".

Burnley aura besoin d'un petit miracle pour se sortir de la zone rouge. Il faudrait l'emporter à Tottenham samedi, puis encore une fois gagner lors de la 38e journée, tout en restant dépendant des résultats de Nottingham Forest et Luton Town. Mission presque impossible.