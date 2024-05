Hein Vanhaezebrouck a une idée pour rendre intéressants les derniers matchs de Playoffs 2, qui se joueront pour du beurre

Hein Vanhaezebrouck et La Gantoise ont déjà gagné les Europe Playoffs, qu'ils ont survolé. Les matchs encore à jouer, avant le barrage bien sûr, ne compteront plus pour rien, et le coach des Buffalos a donc une idée.

La Gantoise est déjà assurée de remporter les Europe Playoffs, à trois journées de la fin. Autant dire que les matchs à venir ne seront plus très intéressants, même si Gand a un barrage à jouer face au 4e des Champions Playoffs. Hein Vanhaezebrouck a donc une idée pour pimenter cette fin de saison. "Il y a désormais trois matchs sans importance en termes de points. J'ai donc une proposition pour toutes les équipes de Europe Playoffs", déclare-t-il en conférence de presse dans des propos relayés par le Nieuwsblad. "Utilisons nos 9 remplaçants afin d'offrir du temps de jeu à tout le monde. Si c'est égal pour tout le monde, j'aimerais pouvoir faire 9 changements", lance Vanhaezebrouck. "En gardant un nombre limité de fenêtres, bien sûr, sinon ce sera une vraie cacophonie". Les entraîneurs n'ont actuellement le droit de faire que 5 changements, et cette proposition de Hein Vanhaezebrouck n'est donc pas réalisable. "Mais j'aimerais vraiment que la Pro League décide ça", espère l'entraîneur des Buffalos. La Gantoise pourrait également, de cette façon, faire souffler ses cadres en vue des barrages. "Ma proposition ne sera évidemment pas acceptée, mais je crois que chaque entraîneur en PO2 pourrait s'en accommoder".