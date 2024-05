🎥 "The decision" : Kylian Mbappé annonce (enfin) la fin de son histoire au PSG dans une vidéo solennelle

Kylian Mbappé avait toujours dit qu'il annoncerait sa décision en temps et en heure. Dans une vidéo face caméra solennelle, le champion du monde 2018 a officialisé son départ.

"Salut à tous, c'est Kylian" : c'est par ces quelques mots que commence l'une des vidéos les plus importantes de l'histoire du football récent. Après des mois de faux suspens, Kylian Mbappé a officialisé ce vendredi soir son départ du Paris Saint-Germain.

"Je voulais m'adresser à vous. J'avais toujours dit que j'allais m'adresser à vous quand le moment serait venu. Je voulais vous annoncer à tous que, voilà, c'est ma dernière année au PSG. je ne vais pas prolonger et je vais terminer mon aventure dans quelques semaines. Je vais jouer mon dernier match au Parc des Princes dimanche".

"C'est beaucoup d'émotions, d'années durant lesquelles j'ai eu la chance de porter le maillot du plus grand club de France (...) j'ai grandi en tant que joueur et en tant qu'homme, avec toutes les erreurs que j'ai pu faire", reconnaît Mbappé, qui remercie nommément tous ses coachs et directeurs sportifs.

" C'est difficile d'annoncer ça, je ne pensais pas que ça le serait autant. J'avais besoin de ça, de quitter la France et de relever un nouveau challenge. Je tiens aussi à remercier les supporters. Je sais que je ne suis pas toujours un joueur très démonstratif, et je n'ai pas toujours été à la hauteur de l'amour que vous m'avez donné", continue le champion du monde 2018.

"Mais je n'ai jamais voulu tricher. Le PSG est un club qui ne laisse personne indifférent, on peut l'aimer ou le détester, moi, j'ai choisi de l'aimer, durant 7 ans. C'est un club que je garderai dans ma mémoire toute ma vie (...) C'était moi, avec mes qualités et mes défauts", conclut Kylian Mbappé.

L'attaquant du PSG, meilleur buteur de l'histoire du club avec 234 buts en 260 matchs, n'a pas encore officialisé sa destination. Elle est cependant connue : il va rejoindre le Real Madrid, comme annoncé depuis de longues semaines par la presse française.