Brian Riemer est maudit, mais relativise : "Je ne veux pas me servir de ça comme d'une excuse"

Encore une fois, et au pire des moments cette fois, Brian Riemer est privé de plusieurs cadres. Anderlecht va jouer ses dernières cartes dans la course au titre sans Jan Vertonghen.

Anderlecht a été prendre un assez bon point sur la pelouse de l'Union Saint-Gilloise le week-end dernier, mais comme trop souvent, les Mauve & Blanc ont perdu des plumes dans la bataille. Après Thorgan Hazard et (brièvement) Kasper Schmeichel, ce sont désormais Majeed Ashimeru et Jan Vertonghen qui sont absents pour blessures.

Une véritable malédiction pour Brian Riemer, qui a donné des nouvelles des deux absents ce vendredi en conférence de presse. "Tous deux souffrent de blessures qui pourraient les tenir éloignés des terrains trois à quatre semaines. Il faudra donc attendre la dernière minute pour savoir s'ils pourront encore jouer cette saison", regrette l'entraîneur du RSCA.

Debast capitaine à la place de Vertonghen

Avec Vertonghen, surtout, aucun risque ne sera pris. Le vétéran et recordman de caps en sélection a en effet un Euro 2024 à jouer. "Zeno Debast sera notre capitaine, il a une âme de leader et a Anderlecht dans le sang. Je n'ai pas peur que sa tête soit au Sporting Portugal, car il n'a encore signé nulle part et donnerait sa vie pour le club", assure Riemer.

© photonews

Quant aux absences, elles ne serviront pas d'excuse, assure le Danois. "Je ne veux pas m'en servir de cette façon. Oui, cela arrive à un moment critique, mais c'est le football. Ceux qui remplaceront les absents ont des qualités. Comme Federico Gattoni, qui est habitué au style sud-américain et peut donc répondre au défi physique d'un Thiago ou d'un Tolu Arokodare".

Ce samedi, le RSCA peut mettre la pression sur les deux équipes qui s'affronteront lundi, Bruges et l'Union, en cas de victoire. "Nous allons vraiment avoir besoin de notre public. J'appelle les supporters à transformer le stade en chaudron et à nous pousser vers l'avant", conclut Brian Riemer.