La nuit a été longue à l'Union : "Demandez à Lapoussin !"

L'Union Saint-Gilloise s'est adjugée la Coupe de Belgique ce jeudi en battant l'Antwerp. Pour Noah Sadiki, il s'agit du premier trophée majeur dans sa jeune carrière.

Noah Sadiki a vécu une première grande saison à l'Union Saint-Gilloise après son départ d'Anderlecht. Le voilà auréolé d'une victoire en Coupe de Belgique.

"En tant que footballeur, on veut toujours gagner des titres. Après, l'Union n'était évidemment pas sûre d'en gagner quand je suis arrivé. On a travaillé pour, depuis le début de la saison", nous a expliqué Sadiki en zone mixte après la victoire ce jeudi.

"Tout le monde sentait qu'on méritait un titre. On a la Coupe est on très contents, on ne doit pas penser au championnat pour l'instant. On va fêter aujourd'hui et demain, et ensuite on va de nouveau se concentrer", a-t-il continué.

L'Union a pourtant vécu des dernières semaines dernièrement, suite à une série de 4 défaites en Champions Play-offs. "Les critiques ? Je ne pense que ça nous a touché à l'intérieur. Je pense qu'on a laissé les gens parler. C'est votre job, sinon vous n'êtes pas payés", a plaisanté Sadiki en s'adressant aux journalistes.

"Les 4 défaites nous ont fait du mal, mais désormais on peut jouer encore plus libérés. On doit encore se battre pour le titre, mais je ne pense pas que je vais me concentrer sur cela. maintenant."

On l'aura compris : Sadiki veut profiter de ce sacre. Le match contre le Club de Bruges de ce lundi, lui, attendra un peu. Et c'est loin d'être uniquement le cas du jeune milieu de terrain... "Quel est le programme de la soirée ? Demandez à Lapoussin !'", a déclaré Sadiki devant des journalistes hilares.