Voici la chanson officielle de l'Euro 2024, avec Meduza, OneRepublic et Leony !

Dans un petit peu plus d'un mois, ce sera, déjà, le début de l'Euro 2024. En Allemagne, l'heure est aux derniers préparatifs.

Comme pour chaque grand tournoi, une musique officielle est nommée. On se rappelle du "Waka Waka" de Shakira pour la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud, ou du "This one's for you" de David Guetta pour l'Euro 2016.

Pour cet Euro 2024, la musique s'appellera "Fire" et est disponible sur toutes les plateformes de streaming depuis ce vendredi. Les trois artistes musicaux de l'EURO 2024, le trio électronique italien MEDUZA, OneRepublic, nommé aux Grammy Awards, et l'auteure-compositrice-interprète allemande Leony, ont collaboré pour sortir ce titre.

La musique de l'Euro 2024, avec OneRepublic en tête d'affiche

"La chanson, écrite par Ryan Tedder, de OneRepublic, et produite par MEDUZA, fusionne la très appréciée production house hymnique du groupe italien, les paysages sonores fascinants de OneRepublic et l'expertise pop de Leony dans un morceau qui incarne la ferveur et l'esprit des fans de football et de musique" détaille le site de l'UEFA dans son communiqué.

"Les supporters auront la chance de voir l'hymne interprété en direct par les trois artistes lors de la cérémonie de clôture, qui aura lieu avant la finale à l'Olympiastadion, à Berlin, le dimanche 14 juillet (...) En outre, une playlist officielle de l'EURO 2024 est désormais disponible sur les plateformes de streaming, avec des mises à jour hebdomadaires et des reprises spécialement conçues pour offrir une toile de fond musicale dynamique et immersive au tournoi."