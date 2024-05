Zeno Debast, un grand saut nécessaire... et une nouvelle manne financière pour le RSC Anderlecht

Zeno Debast va donc quitter le RSC Anderlecht, sauf surprise, pour le Sporting Portugal. D'un Sporting à l'autre, il va rapporter une somme coquette.

Il n'y avait presque aucun scénario, à part une blessure malvenue, lors duquel Zeno Debast restait un an de plus au RSC Anderlecht après cette saison. C'était déjà une petite satisfaction que le Diable Rouge soit resté jusqu'à maintenant, alors que les grands clubs européens suivaient son cas depuis l'été dernier, au moins.

Mais Debast était conscient d'une chose : il avait beaucoup à gagner à rester une saison de plus. Aux côtés de Jan Vertonghen, le jeune défenseur central a énormément appris, et fait d'énormes progrès dans des domaines où c'était nécessaire. L'anticipation, la sobriété balle au pied, le leadership : Debast est bien plus fort qu'il y a un an.

Peut-il encore progresser en restant à Anderlecht ? À 20 ans, Zeno Debast est loin d'être un produit fini. Mais il a par moments, déjà, paru plafonner cette saison et il arrive un moment où seul plonger dans le grand bain pourra le faire passer le dernier palier, celui du top européen.

Un an de plus dans un rôle de titulaire indiscutable, aidé par Vertonghen, et assuré s'il performait à son niveau d'une place à l'Euro 2024 : c'était la bonne décision pour Debast. Un départ l'été dernier était synonyme de prise de risques ; Ameen Al-Dakhil a beau avoir intégré les Diables à la surprise générale, il a ensuite disparu de la circulation et n'ira pas à l'Euro. Un mauvais choix au mercato, et Debast aurait pu se retrouver dans la même situation.

Anderlecht est sorti du trou grâce à Neerpede

Pour le RSCA, c'était un pari : ne pas prendre la manne financière que représentait déjà Zeno Debast l'été passé ou cet hiver, mais partir du principe que la saison serait assez réussie pour que le "kid" de Neerpede vale encore plus d'argent cet été.

Pari gagné : l'été passé, Debast était évalué à 10 millions d'euros par Transfermarkt. Il est désormais estimé à 15, et devrait partir pour une somme estimée entre 16 et 18 millions (avec un pourcentage à la revente très intéressant : le Sporting Portugal vend souvent ses cracks pour plus de 40 millions).

Un départ pour 18 millions ferait entrer Zeno Debast dans le top 5 des plus gros transferts sortants du RSC Anderlecht, devant Albert Sambi Lokonga (17,5 millions). Dans le top 3, on retrouve bien sûr Jérémy Doku (26 millions), mais aussi Bart Verbruggen (20 millions). Un top 5 quasi-entièrement composé de joueurs de Neerpede.

On le sait : Anderlecht a été au bord du gouffre. Les choses n'ont jamais été aussi graves qu'au Standard, mais l'inquiétude était réelle : Vincent Kompany le répétait souvent, aucun club n'est "too big to fail". Aucun club n'est protégé de la faillite, et le mot a été utilisé à plusieurs reprises à Neerpede.

Et c'est de Neerpede que la solution est venue. Saelemaekers, Duranville : des ventes "éclair", surprenantes, pour faire rentrer du cash bienvenu. Doku, Verbruggen, partis très vite mais pour des sommes impossibles à refuser. Et maintenant, Debast : pour la première fois, Anderlecht a pu temporiser un peu plus, et vendre au meilleur moment. Pour le club comme pour le joueur. Un luxe que le RSCA espère avoir retrouvé pour de bon.